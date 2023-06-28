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Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц вырос на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Свердловской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 635 руб., что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 523 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в этом списке оказались Архангельская и Иркутская области (по 8,5 тыс. руб.), Удмуртская Республика (8,4 тыс. руб.), Пермский край и Кемеровская область (по 8,2 тыс. руб.).

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Республике Саха (Якутия) (на 4,3%), Удмуртской Республике (на 2,8%), Алтайском крае (на 2,7%), Оренбургской области (на 2,1%) и Башкортостане (на 2%).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в июне, составил 9,19 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% (в мае — 9,16 тыс. руб.).
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