Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц вырос на 1,3%

В Свердловской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 635 руб., что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 523 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в этом списке оказались Архангельская и Иркутская области (по 8,5 тыс. руб.), Удмуртская Республика (8,4 тыс. руб.), Пермский край и Кемеровская область (по 8,2 тыс. руб.).



При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Республике Саха (Якутия) (на 4,3%), Удмуртской Республике (на 2,8%), Алтайском крае (на 2,7%), Оренбургской области (на 2,1%) и Башкортостане (на 2%).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в июне, составил 9,19 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% (в мае — 9,16 тыс. руб.).