Свердловская область попала в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных микрозаймов

В Свердловской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 635 руб., что на 1,3% больше по ...20.07.2023 Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Свердловской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 635 ...28.06.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в мае микрозаймов
В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 504 руб., что на 1,6% больше по ...28.06.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в мае микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 504 ...17.05.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в апреле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 ...