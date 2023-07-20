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Свердловская область попала в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 827 руб., что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 637 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 26-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в этом списке оказались Удмуртская Республика (8,7 тыс. руб.), Иркутская область (8,6 тыс. руб.), Пермский край (8,4 тыс. руб.) и Кемеровская область (8,3 тыс. руб.).

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Архангельской области (на 4,7%), Удмуртской Республике (на 4,6%), а также в Ленинградской (на 4,4%), Новосибирской (на 4,3%) и Саратовской (на 3,8%) областях.

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в июле, составил 9,43 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7% (в июне — 9,18 тыс. руб.).
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