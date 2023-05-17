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Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в мае микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 504 руб., что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 373 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 26-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в этом списке оказались Оренбургская область (8,5 тыс. руб.), Алтайский (8,3 тыс. руб.) и Пермский (8,1 тыс. руб.) края, а также Кемеровская область (8,1 тыс. руб.).

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Архангельской области (на 4,1%), Республике Саха (Якутия) (на 3,9%), Красноярском (на 3,9%) и Пермском (на 3,4%) краях, а также в ХМАО (на 3,1%).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в мае, составил 9,15 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% (в апреле — 8,98 тыс. руб.). Отмечается, что после снижения в начале года в мае этот показатель лишь вернулся на уровень 9 тыс. руб., который сохранялся большую часть предыдущего года.
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