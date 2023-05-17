Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в мае микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. ...27.10.2022 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов в сентябре составил 8,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре 2022 года микрозаймов ...29.09.2022 Южный Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в августе микрозаймов
УрБК, Челябинск, 29.09.2022. В Челябинской области средний размер выданных в августе 2022 года микрозаймов составил 8 ...