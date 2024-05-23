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Вчера, 18:01

Доля квартир площадью до 28 кв. метров в новостройках Челябинска составляет 11%

УрБК, Челябинск, 30.05.2024. Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре предложения на первичном рынке Челябинска по состоянию на 16-25 мая 2024 года составила 11%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Больше всего таких объектов зафиксировано в новостройках Сочи (29%), Уфы (25%) и Санкт-Петербурга (24%).

В свою очередь, на вторичном рынке столицы Южного Урала доля квартир площадью до 28 кв. метров составила 7%.
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