Доля квартир площадью до 28 кв. метров в новостройках Челябинска составляет 11%

УрБК, Челябинск, 30.05.2024. Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре предложения на первичном рынке Челябинска по состоянию на 16-25 мая 2024 года составила 11%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Больше всего таких объектов зафиксировано в новостройках Сочи (29%), Уфы (25%) и Санкт-Петербурга (24%). В свою очередь, на вторичном рынке столицы Южного Урала доля квартир площадью до 28 кв. метров составила 7%.

Материалы по теме

В Екатеринбурге доля квартир площадью до 28 кв. метров в новостройках составляет 14%

Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре предложения на первичном рынке Екатеринбурга по состоянию на 16-25 ...

В Екатеринбурге доля квартир площадью до 28 кв. метров в новостройках составляет 14%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре предложения на первичном рынке ...

Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре активного предложения на рынке новостроек Челябинска занимает 9%

УрБК, Челябинск, 23.05.2024. В Челябинске доля квартир площадью до 28 кв. м. в общей структуре активного предложения на ...

В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза

УрБК, Челябинск, 28.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в феврале ...

Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска за квартал выросла на 21%

УрБК, Челябинск, 18.01.2024. Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Челябинска по итогам IV квартала 2023 ...