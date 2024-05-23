Доля квартир площадью до 28 кв. метров в новостройках Челябинска составляет 11%

Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре предложения на первичном рынке Екатеринбурга по состоянию на 16-25 ...Вчера, 16:21 В Екатеринбурге доля квартир площадью до 28 кв. метров в новостройках составляет 14%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре предложения на первичном рынке ...23.05.2024 Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре активного предложения на рынке новостроек Челябинска занимает 9%
УрБК, Челябинск, 23.05.2024. В Челябинске доля квартир площадью до 28 кв. м. в общей структуре активного предложения на ...28.02.2024 В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза
УрБК, Челябинск, 28.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в феврале ...18.01.2024 Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска за квартал выросла на 21%
УрБК, Челябинск, 18.01.2024. Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Челябинска по итогам IV квартала 2023 ...