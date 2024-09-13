В Екатеринбурге сократился метраж квартир

Средняя площадь квартир в строящихся домах в Екатеринбурге сейчас составляет 49 кв. м, говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика». За последние годы этот показатель сократился более чем на 10%. Средняя площадь в новостройках, сданных в эксплуатацию в 2015-2023 годах, составила 55 кв. м.«Сокращение среднего метража квартир — один из наиболее обсуждаемых участниками рынка жилья трендов последних лет. Это комплексное явление, в котором стремление застройщиков снизить порог входа на рынок, чтобы вписать максимальное число покупателей в ипотечные лимиты, важный, но не единственный фактор. Девелоперы стали делать больше компактных лотов еще и по причине роста доли домохозяйств, состоящих из одного или двух человек. Дети стали раньше съезжать от родителей, женщины в мегаполисах стали позднее рожать детей, а многие с развитием удаленной занятости стали «жить на два дома» или рассматривать один из них как инвестицию», — считают эксперты «Циан. Аналитики».Они также добавляют, что цикл перехода к более компактному жилью в российских городах уже близок к своему завершению. Темпы сокращения площадей последние годы снижаются. В ряде локаций девелоперы столкнулись с законодательными ограничениями на проектирование микроквартир в новых ЖК. Также застройщики нередко сами отказываются их возводить, так как дом, состоящий только из студий, имеет свои «издержки» (ему нужно больше машиномест и социальной инфраструктуры).«Обычно тема средних метражей квартир попадает в новостную повестку через упоминание очередной «самой маленькой квартиры» или инициативой по отмене микролотов для инвесторов. Это создает ошибочное представление, что российские города превращаются в гонконги с 30+-этажными небоскребами, состоящими из 9-метровых квартир. В реальности ситуация гораздо сложнее и «объемнее», и, с высокой вероятностью, цикл перехода к более компактному жилью уже близок к завершению, и ситуация не требует избыточных регуляторных мер (вроде запрета 35-метровых студий)», — комментирует руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.По данным сервиса «Авито Недвижимость», доля квартир-студий в структуре предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время составляет 18%, однокомнатных квартир — 35%, двухкомнатных — 36%, трехкомнатных — 11%.Эксперты этого ресурса, напротив, говорят о том, что доля многокомнатных объектов в структуре предложения в последнее время растет из-за повышенного спроса на малогабаритные квартиры в РФ.«В сравнении с прошлым годом на первичном рынке недвижимости наиболее заметно выросло предложение крупных форматов жилья. Вероятно, покупатели стали чаще делать выбор в пользу более доступных по стоимости вариантов, в результате чего квартиры меньшей комнатности быстрее уходили из экспозиции. Мы предполагаем, что на фоне завершения массовой льготной ипотеки и в условиях высоких рыночных ставок этот тренд сохранится», — заявил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.По его словам, застройщики стремятся сделать пространство в студиях и «однушках» более функциональным — добавляют формат кухонь-гостиных, избавляются от длинных узких коридоров, предлагают келлеры на цокольных этажах и так далее.«Это дополнительно стимулирует интерес покупателей к таким вариантам. Не стоит забывать и о введении запрета на строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м — не исключено, что вслед за Москвой и областью инициативу поддержат и другие регионы», — добавляет Д. Алексеев.По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя цена студии на первичном рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время составляет 4,3 млн руб., однокомнатной квартиры — 6,2 млн руб., двухкомнатной — 8,5 млн руб., трехкомнатной — 11,2 млн руб.