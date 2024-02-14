Прирост валюты наличными у россиян составил 56,6 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 14.02.2024. На начало 2024 года объем наличной иностранной валюты у граждан РФ составил 8,72 трлн руб., ...05.02.2024 Минфин РФ потратит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.02.2024. С 7 февраля по 6 марта 2024 года Минфин будет закупать иностранную валюту и золото в рамках ...16.01.2024 Объем операций россиян с наличной иностранной валютой в ноябре вырос почти на 83 млрд рублей
УрБК, Москва, 16.01.2024. В ноябре 2023 года объем наличной иностранной валюты в РФ увеличился на 82,8 млрд руб. Это ...17.07.2019 ЦБ зафиксировал в мае снижение спроса россиян на наличную валюту на 40%
УрБК, Москва, 17.07.2019. Спрос россиян на наличную валюту в мае сократился почти на 40%, до 0,7 млрд долл. США, пишет ...13.11.2014 По итогам сентября спрос на иностранную валюту упал на 20%
УрБК, Москва, 13.11.2014. В сентябре чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту снизился почти на 20% по ...