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Прирост валюты наличными у россиян составил 56,6 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 30.05.2024. По итогам I квартала 2024 года прирост объема иностранной валюты наличными на руках у россиян составил 56,6 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По итогам I квартала прирост объема иностранной валюты в наличном виде на руках у населения составил 56,6 млрд руб., тогда как за весь 2023 год он сократился на 71 млрд руб. По данным ЦБ на 1 апреля, в рублевом эквиваленте у граждан на руках было почти 9 трлн руб. наличной валюты (в 1,7 раза меньше, чем наличных рублей)», — пишет «Коммерсантъ».

Опрошенные изданием эксперты полагают, что интерес к иностранным валютам у россиян обусловлен укреплением рубля (другие валюты дешевеют) и началом отпускного сезона (туристы стремятся приобретать доллары для расчетов за границей).
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