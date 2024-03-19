Наличный оборот российских банков в 2023 году составил 123,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.03.2024. По уточненной оценке Федеральной налоговой службы, в бюджетную систему РФ в 2024 году ...01.02.2024 Объем наличных денег в обращении вырос в России на 2 трлн рублей в 2023 году
УрБК, Москва, 01.02.2024. Объем наличных денег, находящихся в обращении в России, увеличился в 2023 году на 2 трлн руб. ...27.01.2023 В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. На 1 января 2023 года объем наличных денег в обращении составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...