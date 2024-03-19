Наличный оборот российских банков в 2023 году составил 123,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 18.04.2024. Оборот наличных в кассах и банкоматах российских банков составил в 2023 году 123,8 трлн руб., сообщает Telegram-канал ЦБ РФ.



«В прошлом году в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 триллиона наличных рублей, было выдано 63,4 триллиона наличных рублей», — говорится в сообщении регулятора.



В сфере торговли объем поступлений наличных денег составил 6,8 трлн руб. (+1,8% год к году). На банковские счета россияне положили 9,5 трлн руб. и сняли 11,7 трлн руб. По кредитным операциям поступления и выдачи наличных составили по 1,1 трлн руб. соответственно.



Регионами — лидерами по наличному денежному обороту в 2023 году оказались Москва (27 трлн руб.), Московская область (8,4 трлн руб.), Санкт-Петербург (7,9 трлн руб.), Краснодарский край (5,8 трлн руб.).