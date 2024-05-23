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На Среднем Урале продолжает дорожать картофель

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. С 20 по 27 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 9,79%, до 34,43 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что картофель в регионе заметно дорожает вторую неделю подряд. Так, с 13 по 20 мая его стоимость увеличилась на 14,03%, до 30,34 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 5,22%, до 66,41 руб. за кг), свеклу (на 4,81%, до 82,29 руб. за кг), репчатый лук (на 4,17%, до 43,7 руб. за кг), вермишель (на 3,83%, до 128,02 руб. за кг), маргарин (на 3,3%, до 267,39 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 3,27%, до 98,03 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 11,5%, до 220,1 руб. за кг) и огурцы (на 8,58%, до 126,85 руб. за кг).
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