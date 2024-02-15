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Вчера, 10:46

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 14,03%, до 30,34 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на репчатый лук (на 7,83%, до 41,64 руб. за кг), свеклу (на 6,97%, до 78,45 руб. за кг), морковь (на 4,89%, до 63,18 руб. за кг) и творог (на 2,35%, до 423,92 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,49%, до 139,05 руб. за кг) и помидоры (на 7,04%, до 248,83 руб. за кг).
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