УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. С 5 по 12 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...02.11.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 23 по 30 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 4,33%, до 180,02 руб. ...16.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. С 6 по 13 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...