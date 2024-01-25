На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до 232,38 руб. за кг) и капусту (на 6,2%, до 33,09 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 4,39%, до 267,16 руб. за кг), морковь (на 4,02%, до 42,01 руб. за кг), печенье (на 3,5%, до 258,31 руб. за кг), пшеничную муку (на 2,8%, до 49,47 руб. за кг), свеклу (на 2,47%, до 34,2 руб. за кг), творог (на 2,34%, до 414,89 руб. за кг), а также на репчатый лук (на 2,04%, до 32,38 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 1,13%, до 26,22 руб. за кг) и пшено (на 1,02%, до 66,44 руб. за кг).