На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...14.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. С 4 по 11 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...16.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. С 6 по 13 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...26.01.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. С 16 по 23 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...