ММК получил свидетельство и электронно-цифровой знак о соответствии региональному экостандарту

УрБК, Магнитогорск, 30.05.2024. В рамках открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшего в Челябинске, Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил свидетельство и электронно-цифровой знак соответствия региональному экологическому стандарту Челябинской области, сообщает пресс-служба предприятия.



ММК принял участие в формировании экостандарта, созданного в 2020 году по инициативе губернатора региона Алексея Текслера и в течение многих лет осуществляет масштабную программу модернизации производства — выводит из эксплуатации устаревшие производства, вводит в строй новые, экологически безопасные, объекты.



Так, с 2020 по 2024 год в ПАО «ММК» были предприняты следующие экологические проекты: реконструкция газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах (снижение экологически вредных выбросов на 800 т), строительство системы аспирации доменных печей 2 и 9 (снижение выбросов на 486 т), установка новых двересъемных машин с беспылевой выдачей кокса на коксовых батареях 4, 7 и 8 (снижение выбросов на 250 т), строительство систем пылеподавления неорганизованных источников выбросов на горно-обогатительном, коксохимическом и прокатном производствах (снижение выбросов загрязняющих веществ до 630 т).



Строительство комплекса коксовой батареи № 12 с последующим выводом из работы устаревшего оборудования — ключевое природоохранное мероприятие ММК в настоящее время. Ввод в эксплуатацию комплекса коксовой батареи, намеченный на 2024 год, обеспечит поэтапное снижение совокупного объема выбросов на 11 тыс. 350 т в год.



Реализация комплексного плана мероприятий ММК в рамках достижения требований Регионального экологического стандарта Челябинской области позволит предприятию достигнуть целей федерального проекта «Чистый воздух» и обеспечить Магнитогорску получение статуса «Чистый город».