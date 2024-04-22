ММК получил свидетельство и электронно-цифровой знак о соответствии региональному экостандарту

УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...20.03.2023 Специалисты ММК готовят к запуску первую очередь новой коксовой батареи в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух»
УрБК, Магнитогорск, 20.03.2023. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») приступили к ...21.11.2022 В Магнитогорске с 2017 по 2021 год на 8,7 тыс. тонн снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2022. В Государственной думе прошли парламентские слушания на тему «Об эффективности ...24.02.2022 ММК инвестировал в природоохранную деятельность более 17 млрд рублей в 2021 году
УрБК, Магнитогорск, 24.02.2022. В 2021 году затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на ...20.12.2021 За четыре года ММК вложил в сокращение выбросов в атмосферу более 3,2 млрд долл. США
УрБК, Магнитогорск, 20.12.2021. ПАО «ММК» получило награду Национальной премии «Чистый воздух». Комбинат занял первое ...