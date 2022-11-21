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ММК за пять лет вложил в сохранение окружающей среды Магнитогорска более 72 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 03.05.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) инвестировало средства для повышения социального благополучия и сохранения окружающей среды Магнитогорска и прилегающих территорий. Затраты предприятия на экологию с 2017 года составили более 72 млрд руб.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, ключевыми природоохранными проектами за этот период стали реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе, а также строительство современной аглофабрики № 5 и газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. Общий экологический эффект от них составил сокращение на 16,7 тыс. т валовых выбросов в год.

Кроме того, ММК реконструировал оборотную систему водоснабжения, исключив сбросы загрязняющих веществ в реку Урал. На сегодняшний день их концентрация загрязнений не превышает предельно допустимые уровни ни по одному параметру. Также специалисты компании занимаются развитием биологического разнообразия реки и Магнитогорского водохранилища, регулярно выпуская в воду различные виды рыб.

В настоящее время идет строительство коксовой батареи № 12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год. Капитальные затраты на возведение комплекса батареи составят около 75 млрд руб., а после его запуска из эксплуатации будут поэтапно выводиться устаревшие мощности коксохимического производства. Это даст значительный экологический эффект, в том числе снижение выбросов по бензопирену в 12 раз, формальдегида — в девять раз, пыли — на 21%.

«Развивается система мониторинга, которая позволяет оценивать, в каком состоянии находится воздух города: благодаря восьми постам Росгидромета и трем постам комбината мы можем не только определять состав атмосферы, но и источники выбросов. Прорабатываем с ЮУрГУ математическую модель выбросов от автомобилей, чтобы показать, как влияет на атмосферу транспорт. На сайте ММК по трем замеряемым компонентам представлены актуальные значения, которые обновляют четыре раза в сутки. Прорабатывается возможность выведения данных и по другим компонентам. Валовые выбросы вредных веществ на конец 2022 года снизились на 11% до 157,1 тыс. т», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.

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