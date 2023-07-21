Пострадавшие от пожара в Березовке получат компенсации от правительства Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В 10.52 в деревне Сарапулка (Березовский ГО) на улице Наумова начался пожар. Огонь ...

В деревне Сарапулка при пожаре сгорело два частных дома

Власти Свердловской области оперативно оценят ущерб от пожара в деревне Березовка Артинского городского округа

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить почти 4 млн рублей пострадавшим от пожара жителям села Шайдуриха

Грузовик и микроавтобус сгорели в результате пожара в автосервисе в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2015. Грузовик Scania и микроавтобус Ford Transit сгорели в результате пожара в автосервисе в ...