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Вчера, 14:25

Пострадавшие от пожара в Березовке получат компенсации от правительства Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь и выплатить компенсации пострадавшим от пожара в Березовке (Артинский ГО). Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Как писал УрБК, пожар начался 28 мая. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м., сгорели 10 частных жилых домов. Общая сумма ущерба составила около 12 млн руб. Семь погорельцев были размещены у родственников (три дома были нежилыми).

«Пострадавшим от пожара будут выплачены все обязательные компенсации. Правительство Свердловской области оперативно направит единовременную денежную выплату в 10 тыс. руб. на первоочередные нужды каждому жителю, чье имущество пострадало от пожара. Также в соответствии с действующим законодательством по 100 тыс. руб. получат жители Березовки, чьи дома полностью сгорели», — говорится в сообщении департамента.
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