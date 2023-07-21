Пострадавшие от пожара в Березовке получат компенсации от правительства Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В 10.52 в деревне Сарапулка (Березовский ГО) на улице Наумова начался пожар. Огонь ...Вчера, 13:01 Свердловская полиция назвала возможную причину масштабного пожара в деревне Березовка
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Причиной пожара, уничтожившего 10 домов в деревне Березовка Артинского ГО, могла стать ...Вчера, 09:44 Власти Свердловской области оперативно оценят ущерб от пожара в деревне Березовка Артинского городского округа
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 мая дал ряд поручений по устранению ...21.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить почти 4 млн рублей пострадавшим от пожара жителям села Шайдуриха
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить 3,8 млн руб. из резервного фонда ...28.07.2015 Грузовик и микроавтобус сгорели в результате пожара в автосервисе в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2015. Грузовик Scania и микроавтобус Ford Transit сгорели в результате пожара в автосервисе в ...