УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:01

Свердловская полиция назвала возможную причину масштабного пожара в деревне Березовка

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Причиной пожара, уничтожившего 10 домов в деревне Березовка Артинского ГО, могла стать стеклянная банка, сфокусировавшая солнечный свет как линза. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Пожар начался на улице Грязнова. Банка «возможно, создала эффект линзы и через солнечные лучи воспламенила сухую траву. От нее огонь перебросился на баню, а затем на жилые дома. Впрочем, специалисты отрабатывают и другие возможные версии», рассказал В. Горелых.

Пострадавших нет. Пожар начался 28 мая. Огонь охватил около 1,5 тыс. кв. м. и уничтожил 10 домов. Как писал УрБК, на место пожара выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов для решения вопроса с размещением жителей поврежденных домов.

«Общая сумма ущерба, причиненная стихийным бедствием собственникам домов, составляет порядка 12 млн руб. Точный размер установит специальная комиссия. Люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у ближайших родственников. На заседании оперативного штаба при главе района Алексее Константинове было принято решение выделить одной пострадавшей семье другое жилье в поселке городского типа Арти, расположенного в 45 км от места ЧП. Супруги с предложением согласились. Другим пострадавшим решается вопрос о выплате компенсации», — рассказал В. Горелых.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:44 Власти Свердловской области оперативно оценят ущерб от пожара в деревне Березовка Артинского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 мая дал ряд поручений по устранению ...

21.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить почти 4 млн рублей пострадавшим от пожара жителям села Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить 3,8 млн руб. из резервного фонда ...

26.02.2018 В Верхней Пышме жилой дом сгорел после взрыва баллона с газом

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2018. В поселке Мостовское Верхнепышминского городского округа жилой дом сгорел сегодня ...

07.06.2016 В доме над станцией метро «Уралмаш» взорвался телевизор

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге сегодня вечером произошел пожар в доме № 1 по улице Баумана, где ...

09.09.2010 В американском штате Колорадо бушует огонь

В городе Боулдер штата Колорадо около 3,5 тысячи жителей эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших засушливые ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (617)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18