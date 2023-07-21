Свердловская полиция назвала возможную причину масштабного пожара в деревне Березовка

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 мая дал ряд поручений по устранению ...21.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить почти 4 млн рублей пострадавшим от пожара жителям села Шайдуриха
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить 3,8 млн руб. из резервного фонда ...26.02.2018 В Верхней Пышме жилой дом сгорел после взрыва баллона с газом
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2018. В поселке Мостовское Верхнепышминского городского округа жилой дом сгорел сегодня ...07.06.2016 В доме над станцией метро «Уралмаш» взорвался телевизор
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге сегодня вечером произошел пожар в доме № 1 по улице Баумана, где ...09.09.2010 В американском штате Колорадо бушует огонь
В городе Боулдер штата Колорадо около 3,5 тысячи жителей эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших засушливые ...