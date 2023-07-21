Свердловская полиция назвала возможную причину масштабного пожара в деревне Березовка

Власти Свердловской области оперативно оценят ущерб от пожара в деревне Березовка Артинского городского округа

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить почти 4 млн рублей пострадавшим от пожара жителям села Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2018. В поселке Мостовское Верхнепышминского городского округа жилой дом сгорел сегодня ...

В Верхней Пышме жилой дом сгорел после взрыва баллона с газом

В доме над станцией метро «Уралмаш» взорвался телевизор

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге сегодня вечером произошел пожар в доме № 1 по улице Баумана, где ...