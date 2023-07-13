Власти Свердловской области оперативно оценят ущерб от пожара в деревне Березовка Артинского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел пожар, ...10.01.2018 Площадь пожара на предприятии в Сысерти составляет 1 тыс. кв. м.
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Предварительная площадь пожара в цехе по производству эпоксидной смолы, который ...28.07.2015 Грузовик и микроавтобус сгорели в результате пожара в автосервисе в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2015. Грузовик Scania и микроавтобус Ford Transit сгорели в результате пожара в автосервисе в ...19.04.2013 В Серовском городском округе сгорела частная пилорама
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2013. В городском округе Серовский сгорела частная пилорама. Об этом сообщает ГУ МЧС по ...05.05.2011 В Свердловской области потушен первый крупный лесной пожар
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2011. В Свердловской области потушен первый крупный лесной пожар. Напомним, 4 мая 2011 года ...