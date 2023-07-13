Власти Свердловской области оперативно оценят ущерб от пожара в деревне Березовка Артинского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 мая дал ряд поручений по устранению последствий пожара в деревне Березовка в Артинском городском округе и оперативной оценке ущерба для оказания помощи гражданам, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В настоящее время пожар площадью 1,5 тыс. кв. м., при котором сгорели 10 частных жилых домов, полностью потушен. Прокуратура организовала проверку соблюдения социальных прав граждан, чье имущество пострадало или было уничтожено в результате возгорания.



По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на место пожара выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов. При необходимости будет решен вопрос с размещением жителей поврежденных домов. В населенном пункте есть места для организации временных пунктов размещения.



В тушении пожара, который произошел 28 мая, приняли участие сотрудники Уральской авиабазы, 27 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.