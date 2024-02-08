На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за месяц снизилась на 4%

В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в апреле 2024 года составила 3 млн руб. За месяц этот ...Вчера, 11:04 В Свердловской области спрос на покупку загородной недвижимости за месяц вырос на 17%
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в апреле 2024 года ...08.02.2024 На Южном Урале спрос на рынке продажи загородной недвижимости за квартал снизился на 29%
УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в IV квартале 2023 года ...12.10.2023 На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года ...13.07.2023 На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за квартал снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Челябинской области во II квартале ...