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Вчера, 18:01

На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за месяц снизилась на 4%

УрБК, Челябинск, 28.05.2024. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в апреле 2024 года составила 2,6 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 4%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Среди исследованных регионов РФ сильнее всего этот показатель уменьшился в Вологодской (на 32%), Саратовской (на 19%) и Волгоградской (на 17%) областях.

Спрос на приобретение загородной недвижимости в регионе за месяц вырос на 15%, предложение — на 13%.

Средняя площадь такой недвижимости на Южном Урале в апреле составила 69 кв. м.
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