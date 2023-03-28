На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за квартал снизилась на 7%

УрБК, Челябинск, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Челябинской области во II квартале 2023 года составила 1,4 млн руб. Это на 7% меньше по сравнению с предыдущим кварталом этого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на покупку загородной недвижимости в регионе за квартал вырос на 11%, а предложение таких объектов — на 18%.



Среди российских регионов сильнее всего спрос на приобретение загородной недвижимости за квартал увеличился в Вологодской (+85%), Кировской (+35%) и Новосибирской областях (+32%), а также в Башкортостане (+31%).



По мнению руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, рынок преодолел минимум, который случился на фоне неопределенности II квартала 2022 года. Он отмечает, что тогда люди откладывали приобретение загородной недвижимости до лучших времен в силу того, что это не основное место жительства.