На Южном Урале объем предложения загородных объектов за год снизился на 10%

УрБК, Челябинск, 27.01.2023. Спрос на покупку загородных объектов в Челябинской области в IV квартале 2022 года снизился на 18% по сравнению с III кварталом, за год — на 9%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Что касается объема предложения объектов загородной недвижимости в регионе, за квартал он снизился на 9%, а за год — на 10%.
При этом в целом по стране сильнее всего снизился спрос на покупку дач (на 34%), что связано с сезонностью рынка, на 13% реже посетители платформы интересовались приобретением домов, на 11% — коттеджей, на 3% — таунхаусов.
Что касается стоимости загородных объектов, в среднем по рынку страны на платформе она выросла на 10%, до 2,6 млн руб. по сравнению с III кварталом 2022 года.
По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, цены на загородную недвижимость в 2023 году могут снизиться до 8-10% в массовом сегменте и, наоборот, подрасти на 10-15% в более высоких сегментах: на это влияют стоимость импортных материалов и стандарты строительства.
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