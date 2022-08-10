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В Свердловской области спрос на покупку загородных объектов в IV квартале 2022 года снизился на 20%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Спрос на покупку загородных объектов в Свердловской области в IV квартале 2022 года снизился на 20% по сравнению с III кварталом. За год он вырос на 2%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Что касается объема предложения объектов загородной недвижимости в регионе, за квартал он снизился на 10%, а за год — на 1%.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, люди откладывают решение о покупке загородной недвижимости до лучших времен, поскольку для большинства она не является основным местом проживания. Он считает, что возможность реализации отложенного спроса в этом году во многом зависит от состояния экономики, уровня платежеспособности населения и появления выгодных программ ипотечного кредитования, которые смогут поддержать рынок.

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