На Южном Урале спрос на рынке продажи земельных участков за квартал снизился на 19%

В Свердловской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале 2023 года составила 42 тыс. ...Вчера, 16:25 В Свердловской области средняя стоимость сотки земли в IV квартале 2023 года выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале ...08.02.2024 На Южном Урале спрос на рынке продажи загородной недвижимости за квартал снизился на 29%
УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в IV квартале 2023 года ...12.10.2023 На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года ...23.06.2023 На Южном Урале спрос на покупку земельных участков за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...