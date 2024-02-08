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На Южном Урале спрос на рынке продажи земельных участков за квартал снизился на 19%

УрБК, Челябинск, 13.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале 2023 года составила 38 тыс. руб., увеличившись за квартал на 13%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на покупку земли на Южном Урале за квартал снизился на 19%.

Среди исследованных регионов РФ сильнее всего за указанный период спрос на приобретение земельных участков снизился в Брянской и Вологодской (минус 34%), Свердловской и Калужской (минус 27%) областях, а также в Башкортостане, Новосибирской области и Удмуртии (минус 26%).

В свою очередь, средняя стоимость аренды сотки земли в Челябинской области в IV квартале прошлого года составила 714 руб. (+7%). Спрос на этом рынке за квартал вырос на 22%.
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