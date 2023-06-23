На Южном Урале средняя стоимость сотки земли за год выросла на 18%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Свердловской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ...23.06.2023 На Южном Урале спрос на покупку земельных участков за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...23.06.2023 В Свердловской области спрос на покупку земельных участков за год вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...22.06.2023 Средняя стоимость аренды «однушки» в Екатеринбурге за год выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне 2023 года ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила ...