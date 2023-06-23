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Вчера, 14:23

На Южном Урале средняя стоимость сотки земли за год выросла на 18%

УрБК, Челябинск, 27.11.2023. В Челябинской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ноябре 2023 года составила 9,3 млн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 18%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

В свою очередь, средняя стоимость сотки земли в регионе в ноябре этого года составила 92 тыс. руб., увеличившись за год на 18%.

Согласно данным сервиса, стоимость сотки земли за указанный период выросла во всех 25 исследованных регионах. Наиболее сильно этот показатель увеличился в Красноярском крае (+38%), Тюменской (+36%), Новосибирской и Калужской (+23%) областях.
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