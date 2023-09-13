В Свердловской области средняя стоимость готовых домов за год выросла на 24%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре 2023 года ...27.06.2023 Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга за год выросла на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в июне ...06.04.2023 На Южном Урале средняя площадь загородных домов за год снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 06.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в марте этого года составила 4,24 ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила 4,96 млн руб. Это на 28% больше ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила ...