УрБК, Челябинск, 27.11.2023. В Челябинской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ...Вчера, 10:02 В Свердловской области средняя стоимость готовых домов за год выросла на 24%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Свердловской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ...06.04.2023 На Южном Урале средняя площадь загородных домов за год снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 06.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в марте этого года составила 4,24 ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила 4,96 млн руб. Это на 28% больше ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила ...