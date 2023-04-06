В Свердловской области средняя стоимость готовых домов за год выросла на 24%

В Свердловской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ноябре 2023 года составила 10,8 млн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 24%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



В свою очередь, средняя стоимость сотки земли в регионе в ноябре этого года составила 113 тыс. руб., увеличившись за год на 14%.



При этом в большинстве исследованных регионов РФ (в 20 из 25) сильнее за год подорожали земельные участки, а не готовые дома. Максимальная разница в росте этих показателей (более 30 п. п. за год) зафиксирована в Красноярском крае и Тюменской области.



По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, опережающий рост цен на участки связан с двумя причинами.



«Во-первых, стоимость участка ощутимо дешевле стоимости дома (примерно в пять раз), причем, чем беднее регион, тем разница заметнее. Во-вторых, часть покупателей априори настроена на строительство собственными силами или под личным контролем, не доверяя качеству «готового изделия», — считает он.