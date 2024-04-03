На Южном Урале сотка земли за год подорожала на 36%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Свердловской области средняя стоимость сотки земли в I квартале 2024 года составила ...03.04.2024 На Южном Урале аренда помещений свободного назначения за год подорожала на 28%
УрБК, Челябинск, 03.04.2024. Средняя стоимость помещений свободного назначения в Челябинской области в I квартале 2024 ...13.02.2024 На Южном Урале спрос на рынке продажи земельных участков за квартал снизился на 19%
УрБК, Челябинск, 13.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале 2023 ...12.02.2024 В Свердловской области средняя стоимость сотки земли в IV квартале 2023 года выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале ...23.06.2023 На Южном Урале спрос на покупку земельных участков за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...