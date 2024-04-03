На Южном Урале сотка земли за год подорожала на 36%

УрБК, Челябинск, 16.04.2024. В Челябинской области средняя стоимость сотки земли в I квартале 2024 года составила 0,5 млн руб. За год этот показатель вырос на 36%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Среди исследованных регионов сильнее всего земельные участки подорожали за год в Тюменской области (+63%), Ставропольском крае (+61%), Дагестане (+60%) и Краснодарском крае (+51%).



Спрос на рынке продажи земельных участков на Южном Урале за год вырос на 5%, предложение снизилось на 14%.



Средняя стоимость аренды сотки земли в регионе в январе-марте этого года составила 10 тыс. руб., не изменившись за год. Спрос на этом рынке снизился на 12%, предложение — на 1%.