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Вчера, 15:24

На Южном Урале сотка земли за год подорожала на 36%

УрБК, Челябинск, 16.04.2024. В Челябинской области средняя стоимость сотки земли в I квартале 2024 года составила 0,5 млн руб. За год этот показатель вырос на 36%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Среди исследованных регионов сильнее всего земельные участки подорожали за год в Тюменской области (+63%), Ставропольском крае (+61%), Дагестане (+60%) и Краснодарском крае (+51%).

Спрос на рынке продажи земельных участков на Южном Урале за год вырос на 5%, предложение снизилось на 14%.

Средняя стоимость аренды сотки земли в регионе в январе-марте этого года составила 10 тыс. руб., не изменившись за год. Спрос на этом рынке снизился на 12%, предложение — на 1%.
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