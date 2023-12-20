В Свердловской области средняя стоимость сотки земли в IV квартале 2023 года выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале ...20.12.2023 В Свердловской области аренда сотки земли промышленного назначения за год подешевела на 10%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Аренда сотки земли промышленного назначения в Свердловской области за год подешевела на ...27.11.2023 На Южном Урале средняя стоимость сотки земли за год выросла на 18%
УрБК, Челябинск, 27.11.2023. В Челябинской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ...24.10.2023 В Свердловской области в III квартале на 2% упал спрос на покупку земельных участков
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В III квартале спрос на покупку земельных участков в Свердловской области упал на 2% по ...12.10.2023 На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года ...