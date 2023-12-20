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В Свердловской области средняя стоимость сотки земли в IV квартале 2023 года выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале 2023 года составила 42 тыс. руб., увеличившись за квартал на 11%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на покупку земли на Среднем Урале за квартал снизился на 27%.

В свою очередь, средняя стоимость аренды сотки земли в регионе в IV квартале прошлого года составила 800 руб. (+7%). Спрос на этом рынке за квартал снизился на 15%.
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