На Южном Урале спрос на рынке продажи загородной недвижимости за квартал снизился на 29%

УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в IV квартале 2023 года составила 2 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 14%, за год — на 33%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Среди регионов страны сильнее всего за год подорожала загородная недвижимость в Вологодской (+40%), Новосибирской (+37%) и Саратовской (+36%) областях.



Спрос на покупку загородной недвижимости на Южном Урале за квартал снизился на 29%, за год — на 11%. Предложение также показало отрицательную динамику — минус 13% и 4% соответственно.