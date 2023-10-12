В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости за год выросла на треть

В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года составила 2 млн руб. За ...12.10.2023 На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года ...12.10.2023 В Свердловской области аренда загородной недвижимости за квартал подорожала на 16%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 ...13.07.2023 На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за квартал снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Челябинской области во II квартале ...13.07.2023 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за квартал вырос на 14%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Свердловской области во II ...