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В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости за год выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в IV квартале 2023 года составила 2,7 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 15%, за год — на 33%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на покупку загородной недвижимости в регионе за квартал снизился на 27%, за год — на 3%. Предложение также показало отрицательную динамику — минус 13% и 2% соответственно.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, в большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году. Он отмечает, что ситуацию на этом рынке «остужают» растущие цены и ухудшающиеся условия по ипотеке.
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