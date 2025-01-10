Цены на «вторичку» отстали от инфляции

В Екатеринбурге резко замедлился рост цен на вторичном рынке жилья. По данным Уральской палаты недвижимости, с осени текущего года стоимость «квадрата» в городе практически не изменилась. В общей сложности, за весь 2024 год средняя цена предложения на рынке вторичной недвижимости увеличилась на 8%, что немного меньше среднего уровня инфляции в Свердловской области. Аналитики связывают замедление темпов роста цен на жилье со снижением спроса на фоне недоступности ипотечных программ.
Эксперты сервиса Яндекс Недвижимость также говорят о временном снижении интереса к рынку вторичного жилья Екатеринбурга и других крупных российских городов.
«Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году. Так, на начало 2023 года ее уровень составлял 7,5%, и достиг 16% к декабрю прошлого года. Средний годовой уровень ключевой ставки в 2024 году оказался выше прошлогодних показателей, что повлияло на интерес россиян к покупке жилья на вторичном рынке. Также стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды», — рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» отмечают, что львиная часть сделок на рынке жилья заключается без привлечения кредитных средств.
«Мы отмечаем, что активность на рынке вторичной недвижимости сохраняется, причем большинство сделок сейчас — альтернативные, когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей. Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на “вторичку” в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов. Спрос также формируют покупатели, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, и те россияне, которые планируют выйти на сделку позднее, но присматривают объекты на платформе сейчас», — сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
По данным сервиса «Мир квартир», средняя цена одного объекта на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за 2024 год выросла
на 11,6%, до 6 млн 935 тыс. руб. В целом по стране показатель увеличился на 7,1% (до 6 млн 301 тыс. руб.).
«В июле-августе вторичная недвижимость понемногу увеличивалась в цене, хотя средний рост по России не превышал 0,7%, а потом, в сентябре-октябре, «встала». В ноябре на рынке начался активный сезон, ведь многие покупатели торопились закрыть сделки до конца года, и стоимость «квадрата» снова поползла вверх. Полагаем, за этим всплеском последует «штиль», который будет длится с января по март», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Напомним, что на вторичном рынке жилья существует возможность торга. Если застройщики вынуждены ориентироваться на рентабельность и себестоимость своих проектов, то продавцы «вторички» ничем не скованы в своей ценовой политике. Они могут ускорить продажу квартир с помощью скидок. На падающем рынке этот фактор приобретает решающее значение.