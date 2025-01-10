Цены на «вторичку» отстали от инфляции

Материалы по теме

Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год вырос на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге в ноябре вырос на 20% по сравнению с ...

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре выросла на ...

«Вторичка» продолжает дорожать

Средняя цена предложения в Екатеринбурге за два месяца выросла на 1,5% ...

На Среднем Урале вырос спрос на «вторичку»

Число сделок на вторичном рынке жилья за год увеличилось на 1% ...

В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%

УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...