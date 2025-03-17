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Сегодня, 16:24

Покупатели нацелились на «вторичку»

Покупатели нацелились на «вторичку»В Екатеринбурге продолжают дорожать квартиры на вторичном рынке жилья. Аналитики связывают это с устойчивым спросом и снижением предложения. Такая ситуация создает благоприятные условия для продавцов, позволяя им удерживать высокие цены и предлагать покупателям минимальные скидки.

По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале выросла на 0,6%, до 131 тыс. 495 за кв. м. В целом по стране «квадрат» подорожал на 0,7% (до 119 тыс. руб.).

«Судя по динамике цен, «вторичка» чувствует себя немного лучше, чем рынок новостроек, где цена «квадрата» за февраль увеличилась всего на 0,3%, а цена предложения — на 0,2%. Стоимость недвижимости на регулярном рынке не была так перегрета, как на первичном, и сейчас она на 17% дешевле, поэтому в этот сегмент переходит часть покупателей с рынка новостроек. Более того, «вторичка» даже показывает некоторое оживление по сравнению с январем, когда средняя цена метра выросла всего на 0,4%, хотя и не дотягивает до показателей декабря (+1,4%) и ноября (+1%) прошлого года», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Исследование сервиса Яндекс. Недвижимость подтверждает тенденцию роста цен на вторичную недвижимость в Екатеринбурге. В феврале средняя медианная цена предложения поднялась на 1,2%, составив 122 тыс. руб. за кв. м.

«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами. Сейчас рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора. Однако с начала 2025 года наблюдается тенденция к снижению средних ставок по вкладам в крупнейших банках. Вполне возможно, что в связи с этим некоторые вкладчики задумаются о вложении своих средств в недвижимость. Можно предположить, что это повысит интерес к покупке жилья на вторичном рынке в среднесрочной перспективе. Но сегодня мы не видим факторов, которые бы указывали на скорое изменение ситуации на рынке готового жилья», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

По данным «Циан.Аналитики», за год средняя цена предложения увеличилась на 8,2%, достигнув 141,7 тыс. руб. за квадратный метр. За последние шесть месяцев рост составил 3,1%, а за четыре недели — 0,3%.

«Сохраняющийся [и без льготной ипотеки] рост цен в новостройках объясняют строительной инфляцией и взаимоотношениями девелоперов с банками. Всего этого на вторичке нет, но коррекции цен не заметно и там. Сокращение предложения и относительно неплохой уровень спроса — вот что позволяет продавцам держать цены и даже чуть менее охотно идти на дисконты. Если осенью 2024 года средняя квартира успевала подешеветь на 4-4,5%, то сейчас торг уменьшился до 3,5-4%», — заявила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.

По оценкам экспертов, текущие экономические условия указывают на продолжение тренда роста цен на вторичное жилье. Однако сильных колебаний в краткосрочной перспективе не ожидается, если регулятор не примет решений, влияющих на рынок.
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