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Вчера, 16:02

Счетная палата РФ назвала недостатки в методике распределения субсидий регионам

УрБК, Москва, 28.05.2024. При распределении бюджетных кредитов регионам у правительства РФ нет единого подхода, отметили аудиторы Счетной палаты РФ. Соответствующие выводы опубликованы на сайте СП РФ.

«В числе недостатков Счетная палата также отметила отсутствие единых подходов к распределению лимитов бюджетных кредитов, направляемых регионам на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета (казначейских кредитов). В результате в ряде случаев регионы с разными доходами получали одинаковый объем лимитов казначейских кредитов. И, наоборот — у регионов с сопоставимыми доходами размеры предоставленных лимитов казначейских кредитов различались в несколько раз (например, в Краснодарском крае и Свердловской области — более чем в три раза)», — говорится в отчете Счетной палаты.

Кроме того, соглашения о предоставлении бюджетных кредитов на погашение рыночных заимствований не содержат запрета для регионов использовать эти средства на другие цели. По итогам аудита Счетная палата подготовила для Минфина ряд рекомендаций, в частности «установить единые подходы при распределении лимитов бюджетных кредитов на пополнение остатка средств единого счета федерального бюджета».
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