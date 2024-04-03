Счетная палата РФ назвала недостатки в методике распределения субсидий регионам

УрБК, Москва, 03.04.2024. Правительство России планирует списать российским регионам долги в размере 1,1 трлн руб., что ...

Правительство РФ может списать регионам долги на сумму 1,1 трлн рублей

Счетная палата РФ внесла изменения в свой план проверок, добавив контрольные мероприятия «Проверка целевого и ...

УрБК, Москва, 11.06.2014. Минфин РФ готов снизить ставку бюджетных кредитов для регионов, заявил сегодня в Госдуме ...

Минфин РФ может снизить ставку бюджетных кредитов для регионов

Сроки погашения бюджетных кредитов регионами могут продлить до 2014 года

УрБК, Москва, 29.04.2013. Минфин РФ предлагает продлить на год, с 2013 год на 2014 год, погашение бюджетных кредитов, ...