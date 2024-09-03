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03.09.2024

Аудиторы Счетной палаты выявили неэффективную трату денег на развитие внутреннего туризма в РФ

УрБК, Москва, 03.09.2024. Аудиторы Счетной палаты выявили неэффективную трату денег на развитие внутреннего туризма. Об этом говорится в отчете о результатах проверки реализации мероприятий федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в 2021-2023 годах.

«Деятельность Ростуризма (упразднен), Минэкономразвития России, Минстроя России, отдельных субъектов Российской Федерации, АО «Корпорация Туризм.РФ», являющихся получателями субсидий и бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий ФП «Развитие инфраструктуры», оценивается как недостаточно результативная», — считают аудиторы.

Известно, что на воплощение федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» из бюджета страны выделили 110,5 млрд руб. Государство направляло субсидии на развитие отрасли с 2021 по 2023 год. Так, по мнению аудиторов, финансы выделены по назначению, но их расход неэффективен. Проверяющие отметили, что часть строящихся объектов туристической инфраструктуры не была сдана в срок. С начала 2024 года 25 учреждений не были введены в эксплуатацию.
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