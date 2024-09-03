Аудиторы Счетной палаты выявили неэффективную трату денег на развитие внутреннего туризма в РФ

УрБК, Москва, 03.09.2024. Аудиторы Счетной палаты выявили неэффективную трату денег на развитие внутреннего туризма. Об этом говорится в отчете о результатах проверки реализации мероприятий федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в 2021-2023 годах.



«Деятельность Ростуризма (упразднен), Минэкономразвития России, Минстроя России, отдельных субъектов Российской Федерации, АО «Корпорация Туризм.РФ», являющихся получателями субсидий и бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий ФП «Развитие инфраструктуры», оценивается как недостаточно результативная», — считают аудиторы.



Известно, что на воплощение федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» из бюджета страны выделили 110,5 млрд руб. Государство направляло субсидии на развитие отрасли с 2021 по 2023 год. Так, по мнению аудиторов, финансы выделены по назначению, но их расход неэффективен. Проверяющие отметили, что часть строящихся объектов туристической инфраструктуры не была сдана в срок. С начала 2024 года 25 учреждений не были введены в эксплуатацию.