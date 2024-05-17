Утвержден проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге разработан проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» ...

В Екатеринбурге разработали проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» и железнодорожным вокзалом

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Власти Екатеринбурга представили на общественные обсуждения проект планировки ...

Власти Екатеринбурга представили проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу

В Екатеринбурге появится подземный переход от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Екатеринбурге появится подземный переход, по которому со станции метро «Уральская» ...