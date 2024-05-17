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Вчера, 15:23

Утвержден проект подземного перехода от станции метро «Уральская» к железнодорожному вокзалу в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект планировки и межевания территории, предназначенной для размещения подземного перехода от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, переход протяженностью около 210 м будет проложен под переулком Невьянским и улицей Вокзальной. Он позволит пассажирам перейти из метро на железнодорожный вокзал и обратно, не выходя на улицу.

Ранее УрБК писал, что данный проект встроен в общую концепцию развития транспортной системы Екатеринбурга, которая подразумевает единство разных видов перевозок.
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