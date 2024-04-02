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В Екатеринбурге разработали проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» и железнодорожным вокзалом

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге разработан проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» и железнодорожным вокзалом. Его проложат под переулком Невьянским и улицей Вокзальной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Екатеринбурге разработали проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» и железнодорожным вокзалом
Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Протяженность перехода, по которому можно будет перейти из метро на железнодорожный вокзал, не выходя на улицу, составит около 210 м.

«Этот проект создан в рамках концепции развития транспортной системы Екатеринбурга, важным аспектом которого является единство разных видов перевозок. Проект был разработан по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова», — уточнили в горадминистрации.
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