В Екатеринбурге разработали проект подземного перехода между станцией метро «Уральская» и железнодорожным вокзалом

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Власти Екатеринбурга представили на общественные обсуждения проект планировки ...13.06.2018 В Екатеринбурге перед станцией метро «Площадь 1905 года» установили ограждение
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Екатеринбурге перед станцией метро «Площадь 1905 года» установили ограждение, ...26.12.2017 В Екатеринбурге ужесточат правила прохода на железнодорожный вокзал
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. В Екатеринбурге с 28 декабря 2017 года изменится схема движения пешеходов по ...13.07.2015 Решение по строительству подземного перехода на перекрестке Ленина — Московская в Екатеринбурге будет принято в ближайшие дни
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2015. Итоговое решение по строительству подземного пешеходного перехода на перекрестке ...30.03.2011 В связи со строительством подземного перехода станции метро «Чкаловская», в Екатеринбурге будет частично закрыто движение по улице 8 Марта
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2011. Научно-производственное предприятие «Стройтэк» получило разрешение на закрытие движения ...