Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 79 коп.

УрБК, Москва, 28.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,01 руб., до 88,68 руб., евро — на 79,20 коп., до 96,30 руб.