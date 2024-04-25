Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 79 коп.

УрБК, Москва, 25.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2024 года. Курс ...06.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 06.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2024 года. Курс доллара ...09.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2024 года. Курс ...16.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 16.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...11.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 11.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2024 года. Курс ...