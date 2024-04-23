Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...07.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 73 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2024 года. Курс доллара ...29.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 29.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 февраля 2024 года. Курс ...27.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 27.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2024 года. Курс ...11.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 11.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2024 года. Курс ...