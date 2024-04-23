Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 07.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 37,94 коп., до 91,31 руб., евро — на 8,72 коп., до 98,47 руб.