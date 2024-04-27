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Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 08.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 18,93 коп., до 91,12 руб., евро — на 16,68 коп., до 98,30 руб.
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