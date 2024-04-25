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Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 15.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 27,39 коп., до 91,35 руб., евро — на 18,04 коп., до 98,66 руб.
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