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27.05.2024

ЕВРАЗ признан одним из самых привлекательных работодателей Урала и Сибири по результатам опросов

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. ЕВРАЗ стал лидером среди наиболее привлекательных работодателей из числа промышленных компаний Новокузнецка и Качканара. Также компания заняла II место в данной категории в Нижнем Тагиле, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ признан одним из самых привлекательных работодателей Урала и Сибири по результатам опросов
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Отметим, что в Новокузнецке и Качканаре ЕВРАЗ обошел других основных работодателей, включая продуктовые сети и маркетплейсы. Такие данные были получены по итогам совместного исследования ЕВРАЗа и группы ANCOR по привлекательности металлургической отрасли для рабочих и кандидатов с инженерно-техническим образованием и опытом работы. Всего в опросе приняли участие около 4 тыс. человек из 23 регионов РФ.

«Металлургия стремительно развивается. Сегодня это современная индустрия, использующая все возможности автоматизации и цифровизации производства, что находит положительный отклик у сотрудников и повышает ее привлекательность для молодежи. Мы видим рост интереса к профессии со стороны подрастающего поколения и стремимся поддерживать его благодаря нашим образовательным программам в партнерстве с ведущими учебными заведениями регионов присутствия, конкурсам профмастерства и корпоративным мерам поддержки молодых специалистов», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.
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