ЕВРАЗ признан одним из самых привлекательных работодателей Урала и Сибири по результатам опросов

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Металлурги и горняки уральских предприятий ЕВРАЗа провели массовый субботник, по итогам ...22.02.2024 В XIV зимнем автоквесте ЕВРАЗа в Качканаре выиграла команда «Победа»
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел XIV зимний автоквест для жителей Качканара и Нижнего Тагила. ...10.11.2023 В Нижнем Тагиле и Качканаре открыт сезон проекта детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На Урале стартовал второй сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего». Об этом сообщает ...30.05.2023 Горняки и металлурги уральских предприятий ЕВРАЗа стали призерами VII корпоративного чемпионата профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также учащиеся образовательных учреждений Нижнего ...29.11.2021 ЕВРАЗ признан одним из лучших работодателей России
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. ЕВРАЗ оказался в числе «золотых» работодателей России в рейтинге, который подготовил ...