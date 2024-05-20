УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:02

Инфляция в среднем по РФ в апреле выросла до 7,84%

УрБК, Москва, 24.05.2024. В среднем по РФ годовая инфляция в апреле выросла на 0,12 п. п., до 7,84%. Этот показатель увеличился в 48 регионах страны. Сильнее всего рост цен ускорился в Приволжском и Сибирском федеральных округах, в Южном федеральном округе инфляция замедлилась. Об этом говорится в Telegram-канале ЦБ РФ.

Согласно данным регулятора, в большинстве регионов ускорился рост цен на товары для дома и ремонта, бытовую химию и галантерею, медицинские товары, кондитерскую продукцию и продукты животноводства.

В то же время рост цен на услуги продолжил замедляться в большинстве субъектов РФ. Заметнее всего — на транспортные, туристические и банковские услуги. При этом тарифы на мобильную связь во всех федеральных округах выросли.

Отметим, что, согласно данным Свердловскстата, инфляция в Свердловской области в апреле составила 7,7%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%

Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте — 7,82%). ...

20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...

18.05.2023 Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля

В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в марте. Замедление роста цен ...

15.05.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%

Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в марте — 3,51%). ...

15.05.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей27.04.2024Наращивание кооперации27.04.2024Экслибрис, юсуповский фарфор и советский дизайн
Архив новостей
Май 2024 (498)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18