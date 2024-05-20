Инфляция в среднем по РФ в апреле выросла до 7,84%

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Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля

В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в марте. Замедление роста цен ...

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УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...