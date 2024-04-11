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Вчера, 10:03

Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте — 7,82%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 8,06%, непродовольственные — на 7,18%, услуги — на 7,95%.

Потребительские цены в регионе в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,39%.
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