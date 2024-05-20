Материалы по теме

Инфляция в среднем по РФ в апреле выросла до 7,84%

УрБК, Москва, 24.05.2024. В среднем по РФ годовая инфляция в апреле выросла на 0,12 п. п., до 7,84%. Этот показатель ...

Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%

Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте — 7,82%). ...

Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...

Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%

Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в марте — 3,51%). ...

Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...