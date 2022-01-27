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В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к местам детского отдыха

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к местам детского отдыха, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Так, уже ведется реконструкция участка дороги с 12-го по 30-й км Верхняя Пышма — Невьянск в направлении к оздоровительному лагерю «Медная горка»

На юге области, где также расположены детские здравницы, идет капитальный ремонт моста через Исеть на автодороге Сысерть — Часовая, а на Режевском тракте завершается устройство обгонных полос и ведутся строительно-реконструкционные работы двух путепроводов.

Также в 2024 году дорожники приступили к строительству II очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до поселка Медный. Здесь появится по дополнительной полосе. Также идет проектирование реконструкции участка северного полукольца ЕКАД от Тюменского до Режевского тракта, которая позволит расширить дорогу до шести полос.

«Во время детского оздоровительного сезона нагрузка на вылетные магистрали из города заметно возрастает. Разгрузить их поможет увеличение пропускной способности Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД)», — пояснили в департаменте.

Отметим, что в текущем году в летних лагерях за городом смогут отдохнуть свыше 70 тыс. детей. Порядка 18 тыс. детей пройдут оздоровление в санаториях, около 130 тыс. проведут каникулы в дневных лагерях, а свыше 2 тыс. подростков совместят летний досуг в лагерях труда и отдыха.
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