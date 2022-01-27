В Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к местам детского отдыха

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...13.07.2021 В Екатеринбурге изменится порядок выезда на Челябинский тракт
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. С 14 июля по 1 октября 2021 года съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального ...05.04.2019 На строительство и реконструкцию ЕКАД в 2019 году будет направлено дополнительно 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2019. На строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) выделят ...