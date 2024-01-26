Качество коммунальных услуг улучшено для 112 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...28.02.2023 В шести муниципалитетах Свердловской области стартовала модернизация объектов ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Екатеринбурге, Арамили, Каменске-Уральском, Реже, Первоуральске и Сысерти в ближайшие ...01.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки города к новому отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. По итогам заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и ...12.05.2021 В Екатеринбурге планируют заменить более 70 км теплосетей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Екатеринбурге началась подготовка к новому отопительному сезону. Об этом сегодня в ...23.05.2014 Суд обязал администрацию ГО Верхний Тагил отремонтировать более 17 км коммунальных сетей
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2014. Кировградский городской суд обязал администрацию городского округа Верхний Тагил и МУП ...