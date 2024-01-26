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Качество коммунальных услуг улучшено для 112 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Свердловской области обновляют сети тепло- и водоснабжения. Качество ЖКУ уже улучшено для 112 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, в Свердловской области участниками программы стали 29 муниципалитетов. Всего по итогам 2024 года в рамках программы построят и обновят 178,4 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, благодаря чему качественные ЖКУ получат более 500 тыс. жителей региона. С начала 2024 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 13,4 км инженерных сетей.

«В первом квартале завершили работы в поселке городского типа Шаля и поселке Сарга Шалинского района. Там отремонтировали участки водопроводной сети общей протяженностью порядка 4,6 км. А на днях закончили реконструкцию 3,2 км тепловых сетей в городе Нижнем Тагиле и 5,6 км сетей водоснабжения — в городе Ирбите. Благодаря этому с начала текущего года качество коммунальных услуг улучшилось уже для порядка 112 тыс. человек», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий РФ Ильшат Шагиахметов.

В Камышлове завершается обновление 300 м теплосетей, а до конца 2024 года там реконструируют 6,6 км водопроводных сетей и отремонтируют свыше 10 км тепловых сетей. В Каменске-Уральском проводится капремонт 3,3 км водопровода.
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