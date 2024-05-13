Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился восстановить в кратчайшие сроки поврежденные в зимний период участки дорог

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. На уборку улиц Екатеринбурге сегодня вышли 368 дорожных рабочих и 143 единицы ...11.07.2022 В Екатеринбурге выведут дополнительную технику для полива дорог и улиц
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Екатеринбурге прошло рабочее совещание со службами благоустройства районов города, ...08.04.2022 В Екатеринбурге за зимний сезон коммунальные службы вывезли на полигоны более 1 млн т снега
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. В зимний сезон коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны 1 млн 132 тыс. 264 ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...03.09.2021 Коммунальные службы Екатеринбурга в августе вывезли из города 4 тыс. тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга в августе вывезли из города 2 тыс. 636 т мусора и 1 ...