Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился восстановить в кратчайшие сроки поврежденные в зимний период участки дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на совещании с главами районов распорядился восстановить в кратчайшие сроки поврежденные в зимний период участки дорог и особое внимание уделить озеленению, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В свою очередь, главы муниципалитетов отчитались об акарицидной обработке улиц и парков и рассказали об участках дорог, на которых уже ведутся ремонтно-восстановительные работы.



Так, Верх-Исетскому району предстоит восстановить 2,3 тыс. тротуаров и 18 тыс. кв. м. проезжих частей с помощью холодного фрезерования, 4,8 тыс. — картами, 2,5 тыс. — с частичной заменой основания, 27,1 тыс. — с добавлением асфальтового гранулята, 6,2 тыс. — методом пневмонабрызга,



В Железнодорожном районе отремонтируют семь участков дорог и семь тротуаров и залатают с помощью машин БЦМ-24 3 тыс. кв. м. ям.



Кировский район приступил к озеленению: уже обрезано 453 дерева, 61 одно аварийное дерево снесено, далее будет высажено 14 цветников общей площадью 2,3 тыс. кв. м.



В целом за прошлые сутки в уборке города участвовало 443 дорожных рабочих и 254 единицы техники, которые вывезли из города 187 т грязи и 59 т мусора, использовав при этом 1,6 тыс. кубометров воды.



Сегодня на улицах уральской столицы трудится 394 дорожных рабочих и 145 спецмашин: 20 тракторов, 13 КДМ, 38 самосвалов и 16 фронтальных погрузчиков.