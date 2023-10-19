В Екатеринбурге в этом году отремонтируют 28 участков дорог и 100 тыс. кв. метров тротуаров

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал четыре участка улично-дорожной сети, на которых ведутся ремонтно-восстановительные работы. Они проходят на девяти территориях, семь из которых модернизируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, первым из инспектируемых участков стала улица Рощинская, где возводится жилой квартал. Улица имеет протяженность 1,6 км и занимает площадь 80 тыс. кв. м., из которых 18,3 — проезжая часть, 14,2 — тротуары, 3,9 — велодорожки, а 43,9 тыс. кв. м. озеленят. Вдоль всей улицы обустроят газоны, посадят 155 деревьев, установят 61 фонарь, поставят 25 скамей и 42 урны и смонтируют восемь остановочных комплексов.



Работы по строительству выполнены на 85% и завершатся к октябрю.



Улица Ракетная стала вторым объектом ревизионной комиссии: на участке длиной 270 м идут капитальный ремонт и обустройство 1,9 тыс. кв. м. проезжей части, вдоль которых протянутся 0,7 тыс. кв. м. велодорожек и тротуаров, 2,5 тыс. кв. м. газонов. Также там установят 11 фонарей, семь скамей, 14 урн и посадят 28 деревьев.



Третьим объектом стал участок ЕКАДа длиной 1,15 км, где специалисты полностью заменят 12,4 тыс. кв. м. дорожного полотна и обустроят 1,5 тыс. кв. м. обочин.



Далее инспекция проследовала на улицу Восточную, где на участке длиной почти 800 м идет замена асфальтобетонного покрытия. К концу июня, согласно проекту БКД, рабочие приведут в порядок 19,7 тыс. кв. м. дороги, 6,5 тыс. кв. м. тротуаров, заменят 2 км бортового камня. Ремонт там закончится ближе к концу июня.



Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что за сезон планируется отремонтировать 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 км и площадью 464 тыс. кв. м.



«Из них 13 участков будут сделаны за счет национального проекта. Общая площадь составит 278,4 тыс. кв. м, а длина — 14,5 км. В дополнение отремонтируем 100 тыс. кв. метров тротуаров», — подытожил Алексей Бубнов.