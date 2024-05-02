Глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

УрБК, Екатеринбург. 23.05.2024. Свердловский областной суд отказался выпускать из-под ареста обвиняемого во взятке и ...02.05.2024 Свердловского замминистра ЖКХ Андрея Кислицына и экс-депутата Заксобрания региона Павла Мякишева арестовали по делу о взятке
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 26 июня 2024 года ...22.11.2018 Начальника ОМВД России Первоуральска Олега Грехова отпустили под домашний арест
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику ОМВД России по городу ...19.11.2014 Бизнесмен, открывший стрельбу на остановке транспорта в Екатеринбурге, заключен под стражу
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2014. Кировский районный суд г. Екатеринбурга избрал в отношении бизнесмена Ришада Гаджива ...28.01.2009 Начальник управления ГИБДД по Свердловской области полковник милиции Юрий Демин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2009. Начальник управления ГИБДД по Свердловской области полковник милиции Юрий Демин ...