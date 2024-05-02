Глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

УрБК, Екатеринбург. 23.05.2024. Свердловский областной суд отказался выпускать из-под ареста обвиняемого во взятке и ...

Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого во взятке экс-главу Каменского городского округа

Свердловского замминистра ЖКХ Андрея Кислицына и экс-депутата Заксобрания региона Павла Мякишева арестовали по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 26 июня 2024 года ...