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Вчера, 15:24

Глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД РФ Александра Луканина под стражу. Об этом пишет РИА «Новости».

«По версии следствия, Александр Луканин может быть причастен к совершению тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 20 июля включительно», — сообщили агентству в суде.

Пункт «е» в вышеуказанной статье УК РФ уточняет, что преступление было совершено «из корыстной или иной личной заинтересованности». А статья 3 предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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