Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Свердловский областной суд оставил начальника Управления экономической безопасности и ...

Суд оставил начальника УЭБиПК свердловского ГУ МВД России под стражей

В Екатеринбурге суд оставил под стражей обвиняемых в получении взятки сотрудников филиала «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил сотрудникам филиала ЕМУП «Гортранс» ...