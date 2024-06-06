Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Свердловский областной суд оставил начальника Управления экономической безопасности и ...24.05.2024 В Екатеринбурге суд оставил под стражей обвиняемых в получении взятки сотрудников филиала «Гортранс»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил сотрудникам филиала ЕМУП «Гортранс» ...23.05.2024 Глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России задержан по подозрению в превышении должностных полномочий
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил начальника свердловского филиала ...08.05.2024 Суд оставил под стражей экс-директора МУП «Водоканал» Первоуральска Артура Гузаирова
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-директора ...26.01.2024 Суд оставил экс-главу свердловского Управления автодорог под стражей до 17 марта
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной суд оставил бывшего начальника Управления автомобильных дорог ...