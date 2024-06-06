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Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу главы регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина. Согласно решению судей, обвиняемый будет оставлен под стражей до 20 июля 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что решение о заключении под стражу вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. Александр Луканин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
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